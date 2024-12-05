На Режевском тракте столкнулись три автомобиля. Один человек погиб (ФОТО)

На 40 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск в связи с ДТП введено реверсивное движение.

Как сообщили в областной ГАИ, водитель грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашинами «Шевроле Нива» и «Газель». Водитель «Шевроле» погиб на месте.

На месте ДТП сотрудники полиции опрашивают очевидцев происшествия, проводят процессуальные действия. На данном участке организовано реверсивное движение, инспекторы ДПС регулируют потоки транспорта. По факту ДТП проводится расследование.

Реж, Елена Владимирова

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