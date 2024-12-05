В бизнес-центре «Манхэттен» отключили тепло из-за долга перед энергетиками

В Екатеринбурге специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» ограничили теплоснабжение бизнес-центра «Манхэттен» в связи с задолженностью управляющей организации ООО «УК «Кировская», долги которой достигли 10,5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Энергосбыта», уведомление о необходимости погашения долга и предстоящем ограничении в адрес управляющей организации было направлено заблаговременно, в строгом соответствии с законодательством.

УК игнорировала свои финансовые обязательства перед «ЭнергосбыТ Плюс» с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года, что подтверждают судебные решения и исполнительные документы. Первое уведомление о частичном ограничении теплоснабжения отправлено еще в сентябре, однако задолженность до сих пор не была погашена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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