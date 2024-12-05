Инклюзивный кинопоказ от уральской команды вошел в ключевые события форума # МыВместе

Команда некоммерческой организации «Ген гуманизма» представит свой флагманский проект «Инклюзивные кинопоказы» в рамках форума #МыВместе 2024. В пятницу, 6 декабря, в 15:00, в московском ЦВЗ «Манеж» команда организации проведет инклюзивный показ фильма «Нормальный только я».

«Свердловская область будет представлена как место зарождения и развития этого уникального социально значимого проекта, который объединяет людей независимо от их физических возможностей. Мы верим, что кино – это мощный инструмент для формирования общественного сознания и разрушения стереотипов. Наш показ станет пространством, где каждый участник форума # МыВместе сможет почувствовать себя частью равного общества» – говорит Евгения Петухова, основатель АНО «Ген Гуманизма» и автор проекта.

Кинопоказ равных возможностей – новый формат события в рамках форума # МыВместе. Впервые фильм содержит полную адаптацию для людей с нарушением слуха и зрения: субтитры, сурдоперевод, тифлокомментирование, чтобы каждый зритель чувствовал себя комфортно и включенно.

Участники показа получат уникальную возможность посмотреть фильм вместе со съемочной командой, обменяться впечатлениями и обсудить, как можно улучшить доступность кино для людей с особыми потребностями и как искусство может стать более инклюзивным. Задача кинопоказа: привлечь внимание общественности к теме доступности кино для широкой аудитории – для людей с инвалидностью по слуху и зрению, которых насчитывается в России более 19 млн человек.

В картине наравне вместе с профессиональными артистами Константином Хабенским, Антоном Богдановым, Ольгой Лерман, Сергеем Кутергиным (Сергеичем) сыграли дети и подростки с инвалидностью.

«Нормальный только я» – это искренний и добрый фильм режиссера Антона Богданова, разрушающий стереотипы о людях с особенностями здоровья и показывающий, что дружба и любовь не зависят от ментальных и физических различий. Комедийная история о том, как конкуренция может трансформироваться в партнерство, открывая новые горизонты для совместной работы и отношений.

Кинопоказ проведет АНО «Ген гуманизма» в сотрудничестве с Центром сообществ и кинокомпанией «Проспект Мира» при поддержке Литейного дома «Дубровин» и Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Инклюзивный показ фильма «Нормальный только я» вошел в список ключевых событий форума #МыВместе – страница показа.

Ранее команда провела 10 кинопоказов с приглашением уральских и московских съемочных команд, которые посетили более 2000 человек, из них более 700 – зрители и семьи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Девять показов состоялось в Екатеринбурге, один – в Нижнем Тагиле для сотрудников АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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