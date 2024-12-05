Еще один застройщик приоткрыл завесу тайны над проектом «Южная Ботаника»

До 2030 года в районе Южной Ботаники появится 7 жилых кварталов, которые займут площадь в 15 гектаров. Работать над проектом будет несколько застройщиков. К примеру, «Атлас Девелопмент» представил квартал «Атлас Юник», который, по задумке, украсит вход в микрорайон тремя высотными доминантами, архитектурно объединенными одноэтажным ритейл-поясом. Проходя вдоль него, жители попадают из входного сквера на центральную площадь с «водным зеркалом» и аркадами. Коммерческая галерея с центральным лобби квартала протянется вдоль всего пешеходного бульвара.

Напомним, что «Атлас Девелопмент» – второй девелопер, презентовавший детали своего проекта на Южной Ботанике. В августе 2024 года стали известны подробности реализации проекта «Лето на Титова» от «ЛЕТО Девелопмент».

Новый жилой микрорайон «Южная Ботаника» реализуется командой из 7 партнеров-застройщиков вместе с мастер-девелопером «Гринвич недвижимость» в южной части Екатеринбурга в районе улиц Монтерская – Титова – Смоленская. За пять лет на территории в 15,4ГА появятся семь современных жилых кварталов комфорт-класса с благоустройством и инфраструктурой, ранее доступной в жилых комплексах бизнес-класса в центре Екатеринбурга.

«Южная Ботаника» включает проекты:

• «Атлас Девелопмент» – «Атлас Юник»;

• «РАЗУМ» – «Разум на Титова»;

• «Правобережный» – «Орбита»;

• «ЛЕТО девелопмент» – «Лето на Титова»;

• «Азбука Девелопмент» – названия пока нет;

• «Баланс Девелопмент» – название проекта будет озвучено позднее;

• «Vitamin Девелопмент» – пока без названия.

«Екатеринбург стремительно развивается, становясь современным мегаполисом, и наша общая цель – сделать его еще более комфортным для жизни. Мы стремимся воплотить эту идею при создании жилых кластеров, таких как микрорайон «Южная Ботаника». Здесь продумано всё до мелочей: эргономичные квартиры, инновационные технологии и решения, применяемые при строительстве домов и оформлении общих зон, уютные пространства для отдыха и сбалансированная коммерческая инфраструктура. Важным преимуществом является также удобная транспортная доступность, позволяющая жителям легко интегрироваться в ритм большого города. Еще одна особенность «Южной Ботаники» – её уникальная природная составляющая, значимая для современных горожан. Это место, где каждый житель сможет ощутить гармонию природы и урбанистической среды, а Екатеринбург получит новый молодой район, полный энергии и потенциала для дальнейшего роста», – отмечает Михаил Губин, директор по развитию «Общества Малышева 73».

Мастер-девелопер «Южной Ботаники» – «Гринвич недвижимость» (входит в дифференцированный холдинг «Общества Малышева 73». С 2024 года «Гринвич Недвижимость» реализует модель fee-девелопмента в двух форматах: участвуя как инвестор в квартальной застройке совместно с партнерами либо включаясь в качестве мастер-девелопера в крупные проекты («Южная Ботаника», «Уктусская Набережная» и «Аллея 7 кварталов»). Таким образом, компания формирует портфель недвижимости во всех проектах, в которых участвует.

Екатеринбург, Елена Васильева

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