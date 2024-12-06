Пермский тракт в сторону Екатеринбурга перекрыт из-за ДТП (СХЕМА ОБЪЕЗДА)

На автодороге Р-242 Пермь – Екатеринбург с 317-го по 321-й км в направлении Екатеринбурга перекрыто движение в связи с дорожно-транспортным происшествием, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

Закрытый участок можно объехать через с. Первомайское – п. Билимбай – г. Первоуральск – с. Новоалексеевское со съездом на 289-й км и возвращением на автодорогу на 326-м км и км 331+500. Водителей просят планировать свой маршрут заранее. Уточнить актуальную информацию можно по телефону: 8-800-200-63-06.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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