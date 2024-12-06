В Свердловской области задержали 28 подростков за сбыт наркотиков

В Свердловской области растет число наркопреступлений. За 11 месяцев текущего года правоохранители зафиксировали 6629 криминальных деяний, что на 36% больше, чем за тот же период 2023 года. Порядка 70% преступлений были связаны со сбытом наркотиков. Полицейские изъяли из незаконного оборота более 180 килограммов запрещенных веществ. В большинстве случаев это были синтетические наркотики.

Статистикой преступлений поделилась на пресс-конференции врио заместителя начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Анастасия Сафронова. По ее данным, к уголовной ответственности в 2024 году было привлечено 2310 человек, в том числе 28 несовершеннолетних.

«Средний возраст наркодилеров и наркокурьеров варьируется от 20 до 35 лет. Но, к большому сожалению, есть и очень молодые, несовершеннолетние преступники. Например, был случай задержания 12-летнего мальчика. Это происходит из-за активной пропаганды, наркоорганизаторы вовлекают подростков под эгидой, что до 18 лет нет уголовной ответственности. Это заблуждение. Уголовная ответственность наступает с 16 лет, и для несовершеннолетних есть специальные места изоляции. Это воспитательная колония в Кировграде и школы закрытого типа», – отметила Анастасия Сафронова.

В этом году полицейские также накрыли 7 подпольных лабораторий по производству наркотиков (главным образом, мефедрона). Две из них располагались в Екатеринбурге, остальные – в городах Свердловской области. «Резонансный случай был в Артинском районе. Два молодых человека купили частный дом, который был довольно ветхим и находился далеко от других домов. Это было довольно неприметное место, и там они организовали нарколабораторию. В доме изъяли более 40 килограммов готового наркотика. Оба подозреваемых сейчас находятся под следствием», – отметила представитель МВД.

По словам Анастасии Сафроновой, нарколаборатории могут быть организованы в помещениях любого типа – частный дом, квартира, гараж или бокс. Соседям нужно обращаться в полицию, если они чувствуют резкие запахи из подозрительного помещения или видят посторонних людей, которые носят канистры.

В Свердловской области почти 6 тысяч граждан в этом году получили административные протоколы за правонарушения, связанные с наркотиками. Большая часть из них – это употребление запрещенных веществ. Также было оформлено 18 протоколов за пропаганду наркотиков, и еще два получили спортсмены, попавшиеся на допинге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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