ГК «КОРТРОС» вошла в топ-3 девелоперов по объемам ввода жилья в Свердловской области

Группа компаний «КОРТРОС» заняла вторую позицию в рейтинге застройщиков Свердловской области по объемам ввода жилья в 2026 году.

На 1 апреля девелопер ввел в эксплуатацию в регионе 70,9 тыс. кв. м., – приводит данные Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ). В результате ГК «КОРТРОС» заняла 2-е место в Свердловской области, улучшив свои позиции на 18 пунктов, и вошла в топ-10 девелоперов России, поднявшись на 16 строчек вверх.

«Достичь таких результатов позволил ввод в эксплуатацию одного из блоков в квартале «Первый Академ» в Академическом районе Екатеринбурга. Останавливаться на этом не планируем – на этот год в Свердловской области также запланировано окончание строительства домов в кварталах «Первый Академ» и «Новая Олимпика», поэтому ожидаем сохранения высоких позиций в рейтинге», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

На сегодняшний день в географии присутствия ГК «КОРТРОС» уже 9 регионов. В Екатеринбурге в лице АО СЗ «РСГ-Академическое» компания с 2005 года реализует проект комплексного освоения территории – проект «Академический». Сейчас активные продажи идут в жилых кварталах «Спутник-1», «Первый Академ», «Новая Олимпика». Квартиры предлагают покупателям с рассрочкой или ипотекой от застройщика с привлекательными ставками.

«Академический» – первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории. В 2021 г. «Академический» получил статус отдельного административного района Екатеринбурга. В рамках проекта уже построено 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 6 школ, 15 детских садов, детскую и взрослую поликлиники.

