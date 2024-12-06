На Урале заменят не только 25-летние лифты, но и 20-летние

В свердловскую программу обновления лифтов внесли изменения. По решению губернатора Евгения Куйвашева замене будут подлежать лифты, которые эксплуатируются больше 20 лет. Ранее в программу включалось только оборудование старше 25 лет, сообщили в ДИПе.

Глава минЖКХ Николай Смирнов отметил, что в домах, где фонд капитального ремонта формируется на счетах регионального оператора, все лифты старше 25 лет уже заменены, и сейчас замена производится в плановом порядке. Собственники могут принять решение об изменении принципа формирования средств на капитальный ремонт и перевести свои накопления на спецсчета, в этом случае замена лифтового оборудования будет произведена с привлечением бюджетного финансирования.

В текущем году в программу замены включен 451 лифт. Общая стоимость произведенных работ составила более 1,7 миллиарда рублей. В том числе 450 миллионов рублей – за счет средств областного бюджета, почти 340 миллионов рублей – средства местных бюджетов, около одного миллиона рублей – средства собственников помещений. В программу следующего года планируется включить порядка 350 лифтов. На эти цели в областном бюджете запланировано 500 миллионов рублей.

Основными критериями отбора заявок являются: уровень софинансирования из средств собственников помещений в многоквартирных домах (не менее 20% от общего объема финансирования выполняемых работ), год ввода в эксплуатацию лифта, а также этажность дома и платежная дисциплина жителей соответствующего дома.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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