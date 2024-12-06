На Городском пруду поймали трех «бессмертных», которые шли по тонкому льду (ФОТО)

На Городском пруду в Екатеринбурге продолжаются рейды по предупреждению выхода людей на лед. Сегодня утром сотрудники МЧС, полицейские и чиновники проверяли две точки береговой линии – на улице Гражданской и со стороны проспекта Ленина. Они поймали трех нарушителей, это один пешеход, который шел по льду, чтобы сократить себе путь, и двое рыбаков. Теперь им грозит штраф по 500 рублей.

Сотрудники МЧС рассказали, что на водоемах лед не везде одинаковой толщины. Если рыболову удалось дойти до определенного места, это не означает, что при возвращении лед будет таким же крепким и выдержит его вес.

«Мы предупреждаем людей, которые выходят на лед в зимнее время, о необходимости иметь при себе самоспасатель – специальное приспособление, которое поможет провалившемуся в полынью человеку зацепиться и самостоятельно выбраться. Он представляет собой два гвоздя на веревке, заключенные в пластиковые ручки. Приспособление нужно надеть на шею и продернуть в рукава, как детские варежки. Такое оснащение продается в специализированных магазинах. Не помешает и веревка длиной 15-20 метров, с помощью которой пострадавшего смогут вытащить его же собратья-рыбаки», – пояснил старший инспектор центра ГИМС свердловского управления МЧС Николай Главатских.

Однако на Городском пруду опасно ходить по льду в течение всей зимы. Дело в том, что ледовая корка неоднородна из-за теплых стоков. Например, возле стадиона «Динамо» находится место сброса воды с систем охлаждения метрополитена.

«В этом сезоне в период становления льда в Свердловской области уже утонуло четыре человека, в том числе двое детей. Из погибших взрослых один как раз был рыбаком. Также в Режевском городском пруду утонул мужчина, выехавший на лед на автомобиле», – добавил инспектор ГИМС Евгений Хренков.

На водоемах Екатеринбурга уже установлено 92 знака «Выход на лед запрещен». Участники рейда раздали прохожим памятки об опасности прогулок по неокрепшему льду.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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