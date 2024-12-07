За ужин с Орловым заплатили 10 млн, а за завтрак с Грефом – 55

В Екатеринбурге накануне прошла Екатерининская Ассамблея, ежегодное благотворительное мероприятие, приуроченное ко Дню святой покровительницы города. В пятый раз самым щедрым благотворителем стал глава группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский. Вместе с бизнесменами Константином Погребинским и Дмитрием Пумпянским он выкупил самый дорогой лот вечера – экскурсию по штаб-квартире Сбера и деловой завтрак с Германом Грефом. Его стоимость в ходе благотворительно аукциона дошла до 55 млн рублей. Также он стал обладателем виниловых пластинок «Рахманинов & Гершвин» из коллекции Дениса Мацуева за 45 млн и скульптурной композиции «Материнство» за 10 млн рублей.

В знак признательности от Фонда святой Екатерины Андрей Симановский получил в дар уникальную икону с изображением святой Екатерины, выполненную в единственном экземпляре.



«Икона была написана в технике горячей эмали в одной из старейших мастерских Ростова Великого специально ко Дню святой Екатерины. Каждая деталь образа, цвет, линии и форма – это ключ к пониманию Божественного замысла. Особенным стал и оклад иконы, созданный уральскими ювелирами и художниками», – рассказали в Фонде.

Отметим, на ассамблее среди лотов был и ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым – лот ушел за 10 млн.

Всего же в этом году на Екатерининской Ассамблее собрана рекордная сумма – 210,37 млн рублей. Из них 202 млн рублей были собраны по результатам аукциона, остальные средства добавили Андрей Симановский, учредитель группы компаний ANT-GROUP Антон Батаков и учредитель «УЗТО» Евгений Пупышев.

Собранные средства будут распределены между тремя благотворительными фондами.

Фонд «Верь и живи!» и общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» смогут реализовать проект по внедрению современных технологий для оказания качественной медицинской помощи на исторических территориях нашей страны.

Благотворительный фонд Константина Хабенского реализует проект «Улучшение качества диагностики опухолей мозга на базе лаборатории молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии Областной детской клинической больницы».

Детская больница № 9 создаст на своей базе сурдологический центр для детей из Екатеринбурга и Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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