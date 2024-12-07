Уралец «чинил» петарду и устроил взрыв в квартире (ФОТО)

В Сухом Логу Свердловской области 39-летний мужчина устроил взрыв в квартире многоэтажки – он решил починить петарду, которая, по его мнению залежалась и требовала «починки». В результате из окон выбило стекла, а сам мужчина получил травмы глаз и рук. Его пришлось госпитализировать в Екатеринбург.

«Владелец пиротехники, ранее судимый в 2013 году по статьям 226 и 234 УК РФ (вымогательство оружия и сбыт ядовитых веществ, прим.ред.), увлекающийся, кроме всего прочего, еще и съемками роликов для своего канала, решил разобрать петарды с целью восстановления их рабочего состояния, используя при этом соответствующий контент из интернета и клеевой пистолет. Однако эксперимент не удался и в определенный момент «салют» сдетанировал. В итоге вдребезги разлетелось окно квартиры, расположенной на первом этаже четырехэтажного дома. К счастью, супруга пиромана и их сын, 2023 года рождения, в этот момент отсутствовали, поэтому не пострадали, равно, как и другие жильцы дома. Эвакуация людей тоже не потребовалась», – проинформировал глава пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники полиции на месте происшествия изъяли 5 упаковок петард и различные приспособления, они направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр областного главка. По итогам проверочных мероприятий сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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