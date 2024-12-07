Митрополит: «В знак благодарности Богу за победу в Екатеринбурге должен появиться храм святой Екатерины»

В Екатеринбурге отметили День небесной покровительницы города – святой великомученицы Екатерины. По традиции, утром православные верующие собираются в Свято-Троицком кафедральном соборе на Божественную литургию, а затем идут крестным ходом до часовни святой Екатерины, чтобы приложиться к мощам святой.



В этом году уральские верующие молились покровительнице и за скорейшую победу в СВО.

«Я очень верю в то, что после окончания противостояния, после победы, в знак благодарности Богу за эту победу у нас в городе как памятник победе будет воздвигнут храм святой Екатерины», – сказал митрополит Евгений.



В этом году в богослужениях и крестном ходе приняли участие около 3500 человек. На День святой Екатерины прибыли митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Златоустовский и Саткинский Петр и епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий.



Традиционно празднование проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.



«От всей души хочу поздравить жителей Екатеринбурга с Днем святой Екатерины. Не так много городов носит в названии имена святых, Екатеринбургу эта честь выпала, и это для нас большая радость и утешение. Желаю всем радости, любви и благополучия. С днем ангела, Екатеринбург», – сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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