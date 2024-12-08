В Среднеуральске при пожаре погибли два человека

В Среднеуральске сгорел частный жилой дом. Во время пожара погибли два человека, еще одного спасли с помощью лестницы.

Известно, что в доме не было пожарного извещателя, который мог предупредить о возгорании. Причиной огня стал аварийный режим работы электрооборудования.

Как отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, всего за прошедшие сутки огнеборцы тушили 20 пожаров в регионе. 40% из них – в жилом секторе. Так, в Первоуральске и поселке Гать сгорели частные дома. Пострадавших не было.

Кроме того, в 10% случаев причиной пожара становится неосторожное обращение с огнем. Так, за прошедший день неизвестные устроили пожары в заброшенных зданиях Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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