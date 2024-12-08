В Свердловской области водитель насмерть сбил 85-летнего пешехода

Сегодня утром недалеко от села Байкалово водитель «Форд Фокус» насмерть сбил 85-летнего пешехода. Трагедия случилась в 08:30 на 16 километре трассы «Байкалово – Туринская Слобода – Туринск».

По данным ГИБДД по Свердловской области, пенсионер, житель Байкалово, шел по правой полосе проезжей части в попутном направлении движения транспорта. Он был в темной одежде без световозвращающих элементов. В результате аварии погиб на месте от полученных травм.

Водитель иномарки, 49-летний тюменец, пояснил сотрудникам полиции, что пешеход появился на дороге внезапно, он его не видел. В момент ДТП водитель был трезв.

Госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа ведут расследование по данному факту. «Согласно требованиям правил дорожного движения, при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств», – отметили в пресс-службе ведомства.

Байкалово, Дарья Деменева

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