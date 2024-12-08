Под Белоярским в результате лобового столкновения погиб пассажир

Сегодня днем под Белоярским в аварии погиб пассажир. Трагедия случилась на 15 километре трассы «Екатеринбург – Тюмень».

По данным регионального ГИБДД, 42-летний водитель «Kia», обгоняя транспорт, столкнулся с «Subaru», «Chevrolet» и «Toyota», ехавшими по встречной полосе. В результате массового ДТП пассажир «Subaru» погиб на месте от полученных травм. Водителей «Subaru» и «Kia», а также второго пассажира «Subaru» доставили в больницу с различными травмами.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на данном участке обгон запрещен. По факту ДТП проводится расследование.

Белоярский, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube