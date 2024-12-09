На Урале выпадет снег

На этой неделе в Свердловской области будет умеренно прохладно и наконец-то пойдет снег.

Как сообщает Уралгидрометцентр, сегодня в области местами ожидается небольшой снег, ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -11…-16 °C, в низинах -21°, днём -6…-11°.

Завтра также пройдет небольшой снег, на юге региона – до умеренного. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью –7…-12°, днем -4…-9°. Такая же погода ожидается 11-12 декабря.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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