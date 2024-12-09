С начала осени на пожарах погибли 54 уральца. МЧС призывает к осторожности

С начала сентября в Свердловской области случилось 729 пожаров в жилых домах. Погибли 54 человека. Основные причины пожаров в осенние и зимние месяцы – нарушение эксплуатации обогревателей, использование бытового газа не по назначению, нарушение эксплуатации печей.

«С начала сентября в жилом секторе Свердловской области произошло 729 пожаров, на которых погибли 54 человека. В рамках профилактической операции «Отопительный сезон» огнеборцы проводят профилактические рейды в частном секторе. В ходе рейдов особое внимание уделяется соблюдению мер пожарной безопасности при отоплении домов и состоянию электропроводки в жилых и хозяйственных помещениях. С пожилыми людьми проводятся профилактические беседы и даются практические рекомендации о том, как обезопасить свое жилище и не подвергать свою жизнь опасности. Также спасатели рекомендуют установить автономный дымовой пожарный извещатель, который поможет спасти жизнь при возникновении пожара», – отметили в региональном МЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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