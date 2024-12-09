Врачи составили антирейтинг самых опасных детских подарков

До Нового года осталось всего три недели, и многие родители сейчас заняты поиском подарков для своих детей. Врачи екатеринбургской детской городской клинической больницы № 9 составили антирейтинг вещей, дарить которые рискованно. В их числе игрушки без сертификатов качества, магнитные конструкторы и товары для досуга, не соответствующие возрасту ребенка.

Далеко не всегда уместно дарить детям сноуборды, горные лыжи, тюбинги. Зачастую родители закрывают глаза на возрастные ограничения и отсутствие специальных навыков вождения и покупают юному гонщику снегоход, квадроцикл или кроссовый мотоцикл. К сожалению, цена такой беспечности очень высока, отмечают врачи. Ежегодно в больницы попадают дети, которые травмировались на таком отдыхе.

Отдельно врачи обращают внимание взрослых на то, что бублики для катания с гор – это абсолютно неуправляемый снаряд. Совместный спуск ребенка с родителем только увеличивает риск: вместо того, чтобы защитить маленького пассажира, взрослый человек своим весом отягощает степень полученных травм при столкновении с препятствиями.

«В период новогодних праздников 2024 года в приемное отделение нашей больницы обратились 688 детей с травмами различной степени тяжести. Из них 16% пациентов были госпитализированы в травматологические отделения в тяжелом и среднетяжелом состоянии», – рассказал заместитель главного врача по хирургии ДГКБ № 9 Араик Петросян.

На втором месте в антирейтинге подарков – наборы для химических экспериментов, растущие шарики и магнитные конструкторы. Дети часто проглатывают магнитные детали, вдыхают опасные реагенты, пробуют растущие шарики на вкус, что приводит к ожогам различной степени тяжести, аллергическим реакциям, перфорации стенок кишечника и перитонитам.

«Покупая магнитный конструктор ребенку, сто раз подумайте. Любознательные крохи, а иногда и более взрослые ребята, пытаясь расцепить магниты зубами, случайно проглатывают элементы. Два и более магнита, попадая в петли кишечника, притягиваются друг к другу, вызывая перфорацию стенок и провоцируя опасное осложнение – перитонит», – рассказал детский хирург высшей квалификационной категории отделения неотложной хирургии ДГКБ № 9 Андрей Чукреев.

Третье место в антирейтинге новогодних подарков врачи отдали пиротехническим изделиям. Заботливые родители внимательно изучают ассортимент фейерверков, петард и других устройств в магазинах и на маркетплейсах, чтобы порадовать близких яркими залпами, но забывают, что они могут стать причиной пожаров и серьезных травм.

Врачи советуют покупать новогодние пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах, обращая внимание на наличие соответствующей маркировки в виде знака «РСТ» – она указывает на то, что продукция прошла сертификационную проверку в России и отвечает нормам качества. Нельзя позволять детям использовать пиротехнику без взрослых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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