Жилплощадь в Екатеринбурге вырастет вдвое к 2045 году

В администрации Екатеринбурга утвердили программу развития городской коммунальной инфраструктуры до 2045 года.

По расчетам специалистов, в ближайшие 20 лет население уральского мегаполиса достигнет 1,672 миллиона человек. Суммарная жилая площадь вырастет почти вдвое – с 46 миллионов квадратных метров на конец 2023 года до 86,5 миллионов квадратных метров к 2045 году. Ожидается, что больше всего домов будет построено в Академическом, Новокольцовском и Истокском районах. Застройка также коснется Уралмаша, Эльмаша и ВИЗа – в этих районах сейчас активно применяется программа КРТ. Общая площадь деловой застройки вырастет с существующих 12,3 миллиона квадратных метров до 22,7 млн.

Вместе со строительством нового жилья будут возрастать потребности в коммунальных услугах. Динамика спроса на ЖКУ до 2045 года выглядит так:

отопление – с 12,1 тысячи гигакалорий до почти 14,4;

водоснабжение – с 120 377 тысяч кубометров до 124 888;

водоотведение – с 111 389 тысяч кубометров до 117 443;

электроснабжение – с 7 078 миллионов киловатт в час до 7 291;

накопление ТКО – с 6 168 тысяч кубометров до 6 898;

газоснабжение – с 3 259 миллионов кубометров до 4 113.

«По мнению экспертов, потребность екатеринбуржцев в газе будет расти значительно медленнее других коммунальных услуг. Дело в том, что современные дома нечасто подключаются к такому источнику энергии. Предпочтение отдается электрическим плитам», – отметили в пресс-службе мэрии.

В программе развития ЖКХ заложены направления, которые необходимо реализовать за 20 лет, чтобы обеспечить растущие потребности города в коммунальной сфере. Среди них:

– ежегодная реконструкция тепловых сетей;

– строительство водопровода в Солнечном;

– модернизация сетей водоснабжения в поселках Исток, Калиновском, Карасьеозерском, Малый Исток, Медном, Полеводство, Рудном, Садовом, Шабровском, селе Горный Щит;

– строительство питающих центров с отпайками и напряжением 35 киловольт или выше, а также линий электропередач на ту же нагрузку;

– подключение еще не газифицированных пригородных поселков.

В дополнение необходимо проводить капитальный ремонт уже существующих жилых зданий, утеплять крыши, менять внутренние сети и ставить домовые приборы учета.

«При этом муниципалитету будет важно сохранить доступность услуг ЖКХ для горожан. По итогам 2045 года размер платы должен составлять лишь 3,56 % от общего дохода екатеринбургской семьи. Для этого город будет прибегать к субсидированию сферы ЖКХ», – заявили в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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