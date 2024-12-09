Семейная пара воровала из магазина колбасу с помощью детской коляски

В Серове будут судить супружескую пару, которая вынесла из магазина продукты питания на сумму более 8 тысяч рублей. Украденное они прятали в детской коляске. Поймать их удалось с помощью записей с видеокамер.

Как сообщили в серовской полиции, кражи были совершены 30 и 31 октября. В перечне похищенного была мясная продукция (карбонад, корейка, буженина), а также копченая и вареная колбасная продукция, сыр, кофе, кондитерские изделия, шоколад, молочная продукция, средства личной гигиены, предметы бытовой химии и иное. Товары выбирали отнюдь не дешевые.

Затем мужчина с коляской, наполненной неоплаченными товарами, уезжал из магазина, а женщина с корзиной и товарами, сложенными в нее для отвода глаз, шла на кассу. Но каждый раз сообщала работникам магазина, что забыла банковскую карту дома. Оставив товары на кассе, она из магазина удалялась. Супругам грозит до 5 лет лишения свободы. Оба они ранее уже были судимы: муж – за наркоторговлю, кражу, побои, жена – за мошенничество.

Серов, Елена Владимирова

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