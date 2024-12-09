Жога поручил рассказать об опасности пиротехники и отопительных приборов

Полномочный представитель президента России Артём Жога провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Центральной темой стало обеспечение безопасности жителей в новогодние праздники

«В преддверии новогодних каникул необходимо усилить профилактическую работу с жителями. Выйти с беседами в школы, рассказать о безопасном использовании пиротехники, электро- и отопительных приборов. Напомнить правила нахождения на морозе, поведения в местах скопления людей – по максимуму предусмотреть все негативные ситуации, которые могут возникнуть», – подчеркнул Артём Жога.

Регионам в оставшиеся до новогодних праздников недели нужно ещё раз просмотреть свои планы по обеспечению стабильного функционирования объектов жизнеобеспечения во время праздников и оперативным действиям в случае происшествий, а также проработать с коллегами схемы межведомственного взаимодействия, отметили в полпредстве.

Екатеринбург, Елена Васильева

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