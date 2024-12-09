В Верхней Пышме проходит большой турнир по детскому хоккею

В Верхней Пышме при поддержке фонда «Дети России» начался турнир по детскому хоккею среди игроков 2014 года рождения.

Состязания проходят с 6 по 11 декабря 2024 года на площадке ледовой арены (пр. Успенский, 4). За главный приз борются десять детских команд из шести регионов России, а также игроки из Казахстана.

«Приветствую вас на традиционном турнире, который занимает достойное место в нашем хоккейном регионе и собирает сильнейших юных спортсменов. Желаю вам, ребята, проявить мастерство и найти новых друзей!», – обратился к участникам Андрей Зяблицев, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области.

Всего на льду «Кубка Урала» состязаются 200 спортсменов. Участников по праву можно назвать маленькими профессионалами, говорят устроители мероприятия, ведь у многих уже есть спортивные юношеские разряды.

«Хоккей не только зрелищный, захватывающий спорт. Он развивает силу, ловкость, умение принимать решения, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Мы рады вновь проводить турнир, принимать игроков и их наставников. Это настоящий праздник и незабываемые эмоции! Мы стараемся, чтобы эти состязания запомнились не только в спортивной части, но состоялся и культурный обмен. Наши гости знакомятся с самыми лучшими и интересными местами уральской столицы».

В течение недели юные хоккеисты будут соревноваться за главный приз – почетный кубок турнира. Ребят ждет не только насыщенная спортивная, но и экскурсионная программа. Они побывают в музеях, планетарии, в кино, а также посетят летную школу, где смогут совершить полет на авиасимуляторе.

«Кубок Урала» проходит третий год. С 2022 года в нем приняло участие 350 игроков из 10 регионов России. В 2022 и 2023 годах почетным гостем турнира был Виталий Ерфилов, заслуженный тренер СССР и России. Спортивный наставник, воспитавший хоккейную легенду Владислава Третьяка. В течение двух лет он проводил для участников мастер-классы и делился ценным опытом с вратарями команд. Сегодня его уже нет с нами, но легендарное имя стало частью истории уральских состязаний.

«Признателен организаторам за прекрасно проведенные предыдущие соревнования. Искренне желаю участникам бескомпромиссной борьбы и новых побед. Самый первый турнир – всегда яркое воспоминание, которое остается с нами навсегда», – поприветствовал игроков Алексей Анисимов, вице-президент Континентальной хоккейной лиги.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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