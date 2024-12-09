В уральском лесу нашли пеликана

В Свердловской области в лесу нашли молодого пеликана. Откуда он взялся, никто не знает.

«Молодая птица по невыясненным пока обстоятельствам не улетела с семьей в теплые страны. Вмерз в лед. На его счастье рядом оказались неравнодушные. У Васи (так назвали красавчика нашедшие) истощение. Вес снижен вполовину от нормы. Но аппетит прекрасный, и это очень радует)», – рассказали в центре спасения животных «Особый питомец». Зоозащитники также напоминают, что центр существует только на добровольные пожертвования.

Среди животных, ранее спасенных сотрудниками центра, лебеди, белки, совы, журавли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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