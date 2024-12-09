Из Екатеринбурга на Гоа теперь можно улететь с Azur Air

Перевозчик Azur Air возобновил перелеты из Екатеринбурга на Гоа.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта Кольцово, первый рейс отправился в пункт назначения вечером 8 декабря.
Перелеты осуществляются на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров один раз в десять дней. Время в пути составит примерно шесть с половиной часов.
Из Кольцово рейсы на Гоа осуществляются также самолетами «Аэрофлота».
Екатеринбург, Елена Васильева
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