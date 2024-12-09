Наличка, санкционка, запрещенка – что чаще всего «забывают» декларировать пассажиры, путешествующие через Кольцово

С начала года более 1,7 млн пассажиров с 17 тыс. тонн багажа прошли таможенный контроль в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. В прошлом году за тот же период людей было меньше – 1,1 млн, а багажа 12 тыс. тонн. Больше всего люди отправлялись или приезжали из ОАЭ, Турции, Египта. Также добавилось пассажиров, путешествующих в Китай и Камбоджу.

Увеличилось и число таможенных нарушений. «Чаще всего пассажиры международных рейсов не декларировали содержимое багажа (381 дело об административном правонарушении, нарушали запреты и ограничения на перемещение товаров (362 дела) и забывали декларировать наличные (354 дела», – отметили в пресс-службе УТУ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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