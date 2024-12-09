В Серове будут судить 20-летнего наркокурьера, попавшегося на закладках

В Серове перед судом предстанет 20-летний тагильчанин за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый нашел криминальную подработку в интернете. За 5 тысяч рублей он приобрел вакансию «курьера» и прошел обучение. Впоследствии в июне 2024 года поставщик дал парню координаты «оптового» тайника в лесу на территории Нижнего Тагила, где находились наркотики: 677 таблеток общей массой 335 г и порошок массой 401 г. Курьер забрал из тайника запрещенные вещества и у себя дома расфасовал их в 76 пакетиков. Затем по заданию оператора ОПГ он на такси добрался до Серова и сделал закладки в виде прикопов. Каждое место он сфотографировал, чтобы передать данные оператору сайта наркодилеров. На этом этапе тагильчанина и задержала полиция. Наркотики были изъяты. В квартире обвиняемого прошел обыск, где правоохранители нашли таблетки, которые курьер не успел сбыть.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере». Уголовное дело с заключением прокуратуры направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

Серов, Ангелина Сергеева

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