На строительство домов в 13-м квартале в Академическом застройщик получил 5 млрд от банка

Сбербанк выдал 5 млрд рублей компании АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») на строительство первой очереди в 13-м квартале в Академическом районе Екатеринбурга. Общая площадь строящегося жилья составит 38 тысяч квадратных метров. Всего в новых домах будет 769 квартир. Сдача первой очереди запланирована на 4 квартал 2026 года.

13-й квартал в Академическом расположен в границах улиц Академика Парина – Академика Ландау – Профессора Матвеева – Академика Вавилова. На участке площадью 21,2 га планируется строительство 10 блоков с жилыми секциями переменной этажности – от 9 до 16 этажей. Всего в квартале предполагается разместить 209 473 кв. м жилья на 7 тысяч человек. Для удобства жильцов планируется создать закрытый двор, где будут обустроены детские игровые площадки, спортивные зоны для занятия йогой и воркаутом, места для отдыха.

Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов рассказал, что 13 квартал («Новая Олимпика») – это жилой комплекс с видом на Преображенский парк. «Рядом находятся крупные спортивные объекты: Дворец Дзюдо и Академия тенниса. В этом году завершено строительство улицы Парина между улицами Вильгельма де Геннина и Чкалова, что обеспечит транспортную доступность нового квартала. Мы благодарны поддержке Сбербанка, который работает с нами с самого начала проекта комплексного освоения территории «Академический», – отметил он.

«Академический продолжает развиваться и застраиваться, предлагая горожанам все новые и новые форматы жилья. Сбер является основным финансовым партнером этого проекта с начала его реализации – с 2007 года, – рассказал вице-президент, председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин. – Нас вдохновляет желание компании ГК «КОРТРОС» постоянно развивать город, делая его современнее и комфортнее. Поэтому мы всегда готовы поддержать амбициозный проект застройщика».

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