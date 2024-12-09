Синоптики выяснили, в каких городах уже есть снег

Синоптики сравнили высоту снежного покрова в разных городах Свердловской области.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», больше всего снега выпало в Шамарах – 20 см. В Ивделе высота снежного покрова – 14 см, в Ревде – 13 см, в Верхотурье – 9 см, в Гарях и Североуральске – 8 см, в Каменске-Уральском – 6 см.

Екатеринбург оказался в нижней части таблицы – здесь выпало только 4 см снега, так же, как в Артемовском и Туринске. В Нижнем Тагиле и Сысерти – 2 см, в Камышлове – 1 см.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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