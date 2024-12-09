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Понедельник, 9 декабря 2024, 11:57 мск

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Уралец пытался пронести в колонию сотовый для жены в кроссовке

Житель Свердловской области попытался пронести сотовый телефон в кроссовке в женскую колонию ИК-6 в Нижнем Тагиле – мобильный он собирался передать своей супруге, которая отбывает там наказание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

Там уточнили, что мужчина прибыл на длительное свидание к супруге. Запрещенку у него изъяли, достав из-под стельки правого кроссовка.

Фото: ГУФСИН

Екатеринбург, Елена Сычева

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