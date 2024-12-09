В зоопарке появились новоселы (ФОТО)

В Екатеринбургский зоопарк приехала пара носух – Лейла и Лёлик. Это млекопитающие из семейства енотовых, названое так из-за небольшого подвижного хоботка, образованного передней частью верхней губы и удлиненным носом. Распространены носухи, в основном, в тропических лесах американских континентов.

Как сообщили в зоопарке, Лейла прибыла из Ижевского зоопарка. Ей всего полгода, и пока она ведет себя очень тихо и скромно, стараясь не привлекать к себе внимания. Самец Лёлик старше подруги всего на несколько дней, но значительно смелее и общительнее. Он прибыл в Екатеринбург из Ставропольского зоопарка.

Сейчас пара еще осваивается в вольере. В их меню входят морковь, огурцы, другие овощи, яблоки, куриное мясо, говядина, живой корм.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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