В музее ИЗО открывается выставка картин Петрова-Водкина и его ученика

Екатеринбургский музей изобразительных искусств покажет необычную выставку «В созвездии Мастера». В этой экспозиции впервые будут представлены вместе произведения выдающегося русского художника Кузьмы Петрова-Водкина и его самого верного ученика Павла Голубятникова. Соединение работ двух авторов поможет сравнить их творческий почерк и увидеть результаты разработанной Петровым-Водкиным программы обучения будущих художников в начале ХХ века, рассказали в пресс-службе музея.

На выставке собрано около 100 произведений живописи и графики из собраний Государственного Русского музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Пермской государственной художественной галереи.

Кузьма Петров-Водкин – человек необыкновенной жизненной и творческой судьбы. Родом из русской глубинки, он своим трудом достиг невероятных результатов: был широко образованным эрудитом, философом, мыслителем, прекрасно разбирался в истории искусства, играл на скрипке, увлекался астрономией и другими точными науками, знал иностранные языки, является автором нескольких книг и пьес. Но главным его призванием было изобразительное искусство. Петров-Водкин написал произведения, которые маркируют эпоху, являются визуальными образами разных периодов русской истории первой половины XX века.

На выставке представлено 56 произведений Петрова-Водкина, среди них – знаменитые: «Сон», «Мальчики», «Утро. Купальщицы», «Полдень. Лето», «Землетрясение в Крыму», «Весна», портреты и натюрморты мастера.

Одной из важнейших сторон деятельности Петрова-Водкина была педагогика. Он работал профессором в петербургской Академии художеств и разработал собственную «Программу живописного факультета», построенную на основе теорий «трехцветия» и «сферической перспективы», рассчитанную на четыре года обучения.

Ленинградец Павел Голубятников относится к тем ученикам, которые прошли курс петрово-водкинской «науки видеть» и смогли вырасти в самостоятельных мастеров. Его имя было заново открыто благодаря музейщикам Нижнего Тагила. Художник погиб от голода и болезней в блокаду, а его семья была эвакуирована на Урал. Перед эвакуацией все оставшиеся после бомбежки холсты были сняты с подрамников, свернуты в рулоны и вместе с двумя чемоданами с архивом художника вывезены в Нижний Тагил. Так в собрании Нижнетагильского музея изобразительных искусств появилась уникальная коллекция произведений Павла Голубятникова, большая часть которой будет представлена на выставке в Екатеринбурге – работы «Гроза», «Дети», «Самолет над селом», «Натюрморт с бутылкой», «Голова женщины» и другие.

Выставка «В созвездии Мастера» будет работать в музее ИЗО на улице Воеводина, 5, с 13 декабря по 6 апреля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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