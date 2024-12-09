российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 декабря 2024, 13:50 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Для заливки катка на площади 1905 года используют 1000 кубометров воды

На площади 1905 года продолжается заливка катка. Всего рабочим понадобится 1 000 кубометров жидкости – это как 5 263 ванны объемом в 190 литров.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, когда высота льда вырастет еще на 10 сантиметров, работы по заливке закончат. Затем две машины «Умка» распределят воду по поверхности и создадут идеально ровную ледяную гладь. Обе машины уже приехали в Екатеринбург.

Вокруг катка установили искусственные и живые ели. Их украсили гирляндами, общая протяженность которых достигает 4 000 метров.

В теплый павильон проката завезли 650 пар новых коньков.

Напомним, главный городской каток откроется 21 декабря шоу Ильи Авербуха и будет работать практически до наступления весны, до 16 февраля 2025 года. Потом лед начнут ломать и вывозить. Чтобы при этом не повредить брусчатку, ранее на ней создали подушку из 2 слоев водонепроницаемой ткани и песка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,