Для заливки катка на площади 1905 года используют 1000 кубометров воды

На площади 1905 года продолжается заливка катка. Всего рабочим понадобится 1 000 кубометров жидкости – это как 5 263 ванны объемом в 190 литров.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, когда высота льда вырастет еще на 10 сантиметров, работы по заливке закончат. Затем две машины «Умка» распределят воду по поверхности и создадут идеально ровную ледяную гладь. Обе машины уже приехали в Екатеринбург.

Вокруг катка установили искусственные и живые ели. Их украсили гирляндами, общая протяженность которых достигает 4 000 метров.

В теплый павильон проката завезли 650 пар новых коньков.

Напомним, главный городской каток откроется 21 декабря шоу Ильи Авербуха и будет работать практически до наступления весны, до 16 февраля 2025 года. Потом лед начнут ломать и вывозить. Чтобы при этом не повредить брусчатку, ранее на ней создали подушку из 2 слоев водонепроницаемой ткани и песка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube