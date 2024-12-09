«Мы тебе не фраера с завода», – экологи наткнулись на «братков» на нелегальной свалке строительного мусора (ВИДЕО)

Уральские экологи в ходе проверки деятельности нелегального полигона строительного мусора под Первоуральском наткнулись на группу агрессивных мужчин, которые защищали свалку. «Это собственная территория. Я уважаемый. Я тебе не мальчик, у меня три спортзала, мы тебе не фраера с завода, вы зачем хлеб наш…», – говорит мужчина на видео.

Разборки эколога и предпринимателя

Экологи, к которым обратились жители Первоуральска, проследили, что строительный мусор IV класса опасности вывозится не на специализированный полигон «Горкомхоз», а на нелегальную свалку в Вересовке в переулке Базовом – в госреерестре объектов размещения отходов (т.н. ГРОРО) ее нет.

Участок, на котором устроили незаконный «полигон», находится под управлением индивидуального предпринимателя Антона Образцова, который также является руководителем компании «Битумен». Обломки бетонных плит и конструкций – это последствия разбора аварийных домов, которые сносят по муниципальным контрактам. В частности, речь идет о демонтируемых зданиях на Энгельса, 18, и на Циолковского, 29, в Первоуральске, их сносит ООО «Битумен».

«Новый День» обратился за комментарием в пресс-службу администрации Первоуральска, на данный момент ответ не поступил, он будет опубликован позднее.

Обновлено в 16:26

В пресс-службе администрации Первоуральска сообщили, что заказчиком сноса является УЖКХиС городского округа Первоуральск. «Контроль осуществляется в части соблюдения производственного процесса сноса в соответствии с разработанным проектом организации работ. Согласно контракту подрядчик самостоятельно определяет места размещения строительных отходов. Информацией об утилизации отходов, образовавшихся в результате сноса, в неположенном месте не располагаем. В случае подтверждения указанных фактов, подрядной организации будет проведена претензионная работа в части устранения выявленных недостатков и направлены обращения в соответствующие инстанции», – отметили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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