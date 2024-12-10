Самокатчик заплатит сбитой им самокатчице 100 тысяч

Жительница Екатеринбурга добилась частичного возмещения ущерба от юноши на самокате, который сбил ее полтора года назад. При этом пострадавшая тоже была на самокате.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел 11 мая 2023 года возле дома № 1 по ул. Гагарина. Женщина 1988 г.р. ехала на самокате по тротуару, а юноша, которому на тот момент было 17 лет, переехал дорогу, не спешившись, после чего наехал на пострадавшую. По заключению медиков, ее здоровью был причинен легкий вред. Женщина провела на больничном 22 дня, кроме того, ей пришлось нанимать на это время няню. Ущерб, причиненный имуществу (электросамокату), оценен истцом в 15,2 тыс. рублей.

Женщина подала в суд гражданский иск, который частично поддержал представитель прокуратуры.

Кировский суд взыскал с юноши, который теперь уже достиг совершеннолетия, убытки – свыше 51,6 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, утраченный заработок в сумме свыше 2,7 тыс. рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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