В Екатеринбурге показали уникальный балет-притчу «Дорога на Берлин» (ФОТО)

В Екатеринбурге в театре эстрады и в «Сима-ленде» состоялись показы уникального балета-притчи «Дорога на Берлин». Автор и вдохновитель проекта – хореограф Полина Меньших, именно она пятнадцать лет назад стала инициатором этой уникальной постановки. 19 ноября 2023 года Полина Меньших погибла при обстреле ВСУ в с. Кумачово во время выступления перед российскими военными на концерте в честь Дня ракетных войск и артиллерии.

Ученики и друзья Полины объединились, чтобы возродить постановку и сохранить память о любимом хореографе и педагоге. В результате появилось творческое произведение в редакции ученицы Полины Меньших, режиссера Ксении Сафи, которое не только посвящено подвигу солдат Великой Отечественной войны, но также вписывает в историю имя автора.

«Лично для меня «Дорога на Берлин» еще и дань памяти моему деду-фронтовику, прошедшему сражения и концлагеря. Хочется, чтобы люди вспомнили героические страницы нашей истории, смогли и сегодня испытать чувство единения и гордости за подвиг предков. Думаю, что центральная мысль этого балета-притчи вмещается в слово «сплочение», ставшее ключевым и тогда, и сейчас», – рассказала режиссер Ксения Сафи.

Через танец и образы балет-притча рассказывает о жизни и силе советского народа, который, сплотившись, научился преодолевать любые трудности и самые страшные испытания. «Дорога на Берлин» напоминает, как много вложено в Победу и как важно хранить память о подвигах.

«Дети должны не только знать историю своей страны, но и чувствовать ее. Такие удивительные проекты и дают эту возможность, – подчеркнула заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова. – Этот спектакль протягивает эмоциональную нить от событий 80-летней давности ко дню сегодняшнему, он дает возможность прочувствовать эту связь времен. Поэтому мы очень рады, что собрался такой зал: здесь и школьники, и студенты, и семьи участников СВО, и наши дорогие ветераны».

Премьерные показы спектакля приурочены к Дню Героев Отечества. Символично, что первыми зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции, семьи участников СВО. При содействии филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Свердловской области балет-притчу смогли посетить жители Екатеринбурга, Ревды, Богдановича, Серова и Верхней Пышмы.

«Осмысление истории, осмысление войны сейчас актуально как никогда. Побывав на СВО и почувствовав, что такое смерть, что такое терять близких, понимаешь, за что ты сражаешься, что останется нашим детям. Для меня история Великой Отечественной войны и происходящее сейчас неразрывно связаны между собой, как будто и не было 80-летнего перерыва», – поделился впечатлениями ветеран СВО Амир Мурзаханов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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