Уральцы стали в полтора раза чаще обращаться к онлайн-психологам

В 2024 году жители Свердловской области стали на 52% чаще пользоваться онлайн-сервисами по подбору психологов, а среднее время общения со специалистом выросло на 14%.

Как выяснили аналитики «Мегафона», наибольшей популярностью у свердловчан в текущем году пользуется площадка «Ясно». Также в топ-3 вошли сервисы Alter и Zigmund.Online. При этом самые высокие темы роста трафика осенью показал Alter, где объем переданных данных увеличился в 2,7 раза.

Чаще других онлайн-психотерапией интересуются жители Свердловской области от 45 до 54 лет, на них приходится 42% трафика. Немного меньше психологи востребованы у пользователей 35-44 лет (24% от общего объема). Реже всего к онлайн-психологам обращаются люди старше 55 лет.

Больше половины пользователей сервисов по подбору психологов – женщины. На них приходится 55% интернет-трафика подобных ресурсов. Поиском психологов занимаются в основном дамы 35-44 лет – в этой возрастной категории женщин, интересующихся онлайн-психологией, в полтора раза больше, чем мужчин. Сильный пол обращается за онлайн-консультациями чаще всего в возрасте 45-54 лет – эта возрастная категория дает 29% всего «мужского» трафика на подобные ресурсы.

Пиковым месяцем по интересу к соответствующим сервисам стал октябрь. Чаще всего сессии психотерапии проводят по средам, а в выходные, напротив, на тематические сайты почти не заходят.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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