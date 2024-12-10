Уралочки заказали 700 капсул для похудения в интернете – оказалось, что это психотропный препарат

Таможенники задержали партию из 700 капсул с сильнодействующим веществом, которые везли в посылках из Казахстана на Урал. Оказалось, что три жительницы Челябинской области заказали в интернет-магазине препарат для похудения. Но капсулы содержали сибутрамин. Вещество относится к группе ингибиторов повторного захвата серотонина, то есть влияет на психику, а не только на аппетит. Кроме того, оно вызывает привыкание. Оно не является запрещенным к обороту в России, например, его можно купить по рецепту в аптеке, но ввезти в страну его просто так нельзя.

Сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили административные дела по ст.16.3 КоАП РФ за несоблюдение ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, челябинкам назначены штрафы.

«Для личного употребления ввозить можно ограниченное количество лекарств, содержащих сильнодействующие вещества, и только по медицинским показаниям. При этом такие средства подлежат обязательному таможенному декларированию в письменной форме. Перед заказом препаратов в интернет-магазинах необходимо убедиться, что они не попадают под установленные запреты или ограничения при их ввозе в Россию. Для этого можно обратиться в таможенные органы за консультацией, или позвонить по телефону горячей линии Уральского таможенного управления», – подчеркнул начальник отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни Игорь Тимиряев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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