Екатеринбургский депутат потребовал бюджетной справедливости для районов: «Академический слишком много получает»

Екатеринбургский депутат Александр Колесников заявил, что Академический район получает слишком много денег в отличие от других районов города.

По данным депутата, с 2018 по 2023 годы Екатеринбург получил 36 миллиардов рублей из вышестоящих бюджетов на развитие территорий. Почти половина этой суммы – 16 миллиардов – ушла на Академический район. Остальные деньги были распределены по другим районам, но тоже в диспропорции. Железнодорожный район, где находится избирательный округ Колесникова, получил меньше всех за пять лет – 282 миллиона рублей.

«Это нормально, когда половина бюджета софинансирования уходит на Академический район? А остальные районы как брошенная жена, что ли? Нашел молодую девку, ей все, а жена, с которой всю жизнь прожил, никому не интересна. Это что за приоритеты? И после этого еще некоторые депутаты говорят, что у нас Академическом ничего не делается», – возмутился Александр Колесников на обсуждении проекта бюджета-2025 в городской думе.

Начальник департамента финансов Анна Турунцева робко возразила, что областное софинансирование идет на развитие новых территорий, чем и является Академический. Станислав Киселев тоже вступился за свой район, развив метафору. Он заявил, что районы надо сравнивать не с женой, а с детьми, и Академический, как «новорожденный», требует больше внимания.

Колесникова такие аргументы не убедили. Депутат потребовал более справедливого распределения бюджетных средств на городские районы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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