Врачи спасли 81-летнего пенсионера с инфарктом и инсультом сразу

Екатеринбургские врачи из ГКБ № 14 спасли жизнь 81-летнему пациенту, у которого одновременно случились инфаркт и инсульт. Помогло то, что в этот момент пенсионер находился в медицинском учреждении, сообщили в ДИПе.

Пожилой мужчина сопровождал супругу на прием к онкологу, и в коридоре больницы ему внезапно стало плохо. Он упал, отнялась правая сторона тела. Сотрудники поликлиники быстро среагировали и на каталке отвезли его в отделение неврологии.

В течение первых трех часов с момента наступления инсульта была выполнена процедура тромболизиса для растворения сгустка, который вызвал нарушение мозгового кровообращения. На фоне интенсивной терапии состояние пациента удалось стабилизировать, однако в это же время у него случился инфаркт миокарда.

«Состояние, когда инсульт и инфаркт возникают одновременно, является очень серьезным и может привести к летальному исходу. При этом инфаркт более опасен тем, что смерть может наступить мгновенно. Эти состояния развиваются зачастую на фоне гипертонии и стресса», – пояснила врач-невролог Светлана Дёмина.

Своевременно оказанная комплексная медицинская помощь позволила сохранить мужчине не только жизнь, но и здоровье. Кроме того, сам пациент был настроен на скорейшее выздоровление: как только появилась возможность вставать, он начал делать физические упражнения, заставлял себя двигаться. Через десять дней его выписали без значимых неврологических нарушений, он покинул отделение без посторонней помощи.

Врачи напоминают свердловчанам, что для успешного лечения инсульта важно как можно скорее его распознать. Если вы заметили у себя или окружающих онемение в конечностях, чаще одностороннее, асимметрию лица, внезапную головную боль, немедленно вызывайте скорую помощь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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