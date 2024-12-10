Роспотребнадзор объяснил, как быть с неистраченным депозитом в ресторане

Рестораны Екатеринбурга в преддверии новогодних праздников просят вносить депозиты при бронировании столов на вечернее, а иногда и на дневное время. Это объяснимо – спрос высокий, а депозит – гарантия того, что забронированный на большую компанию стол не останется невостребованным и общепит не потеряет деньги.

В комментариях под постом про депозиты в ресторанах у фудблогера Светланы Щавелевой пользователи задаются вопросами, что делать с непотраченным остатком: «А если я пришел и мне вообще заведение не зашло и заказывать ничего не хочется ? Вернут депозит?». В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» объяснили, что депозит – это фактически авансовый платеж. «Соответственно, та часть денежных средств, которая не была потрачена, должна быть возвращена», – подчеркнули там.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube