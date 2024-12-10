МЧС предупредило уральцев о сильном ветре

Завтра, 11 декабря, в Свердловской области ожидается очень сильный ветер с порывами до 18 м/с, предупреждают в региональном ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких. На улице нужно держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

Сообщить о происшествии и попросить о помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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