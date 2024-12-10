Шлеменко прилетел в Екатеринбург на бой с Токовым

Российский боец-средневес Александр Шлеменко прилетел сегодня в Екатеринбург со своей командой – Андреем Корешковым и Александром Подмаревым. В субботу, 14 декабря, его ждет реванш против Анатолия Токова. Бой станет главным событием турнира RCC-21. Поединок уже называют «реваншем десятилетия».

Напомним, впервые бойцы встретились в 2018 году на турнире Bellator, и тогда Шлеменко уступил решением судей. После этого он закончил развивать свою карьеру в США и вернулся в Россию. Первый бой на родной земле Александр провел именно в RCC – за шесть лет он семь раз возглавлял турниры организации и каждый раз собирал аншлаги.

Екатеринбург, Елена Сычева

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