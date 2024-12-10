За 6 лет на Урале расселили 2,7 млн кв. м ветхого и аварийного жилья

Все регионы, входящие в состав Уральского федерального округа, выполнили цели нацпроекта «Жилье и городская среда» по площади расселенного аварийного жилья и числу переселенных граждан. В новые дома переехали почти 170 тысяч человек, расселено 2,7 млн кв. м ветхого жилья, сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

«Повышение качества жизни людей – важнейшая задача, которую ставит президент. За шесть лет регионы Уральского федерального округа проделали большую работу. Во взаимодействии с Фондом развития территорий были улучшены жилищные условия десятков тысяч людей. Однако показателями цели нацпроекта аварийный жилой фонд не ограничивается, и регионам УрФО еще есть над чем работать в этом направлении. Уверен, с каждым годом объем аварийного жилья будет сокращаться, а число граждан, переселившихся в комфортные квартиры, – расти», – подчеркнул полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

«С 2019 года по начало декабря 2024 года из домов, признанных аварийными, в Уральском федеральном округе переехали 168,5 тыс. человек. За это время были расселены аварийные дома площадью 2,7 млн кв. м. При этом регионы дополнительно реализуют собственные программы, благодаря чему из общего числа переселенных граждан 79,6 тыс. человек улучшили жилищные условия по инициативе субъектов», – рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Наибольшая площадь непригодного для проживания жилфонда расселена в ХМАО – Югре – 877,7 тыс. кв. м и ЯНАО – 778,7 тысяч «квадратов». В Свердловской области было расселено 423,3 тыс. кв. м, в Челябинской – 279,1 тыс. кв. м, в Тюменской – 260,2 тыс. кв. м и в Курганской – 47,3 тыс. кв. м.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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