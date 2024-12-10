Екатеринбургский митрополит получил премию Рунета

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений получил премию Рунета-2024 за вклад в развитие российского сегмента Интернета. Лауреатом стал детский образовательный сериал «Девочка и робот».

«Спасибо компетентному жюри за высокую оценку нашей работы. Сердечная благодарность всем, причастным к созданию проекта! Новых полезных знаний юным зрителям сериала», – написал митрополит в своем телеграм-канале.

Напомним, сериал рассказывает о приключениях ученицы 4 класса Кристины и робота Макса. Его сняли специально для школьных уроков основ православия. «Вы знаете, как бывает сложно объяснить детям какие-то правильные вещи, чтобы возникла коммуникация и до них это дошло и помогло в жизни. Сейчас в четвертых классах дети изучают православную культуру. Когда мы познакомились с тем, как это происходит, – ужас, мне было так переживательно, сложно и обидно. Тогда мы решили сделать для каждого урока семиминутный фильм, чтобы рассказать детям о любви, семье, храме, монастыре, заповедях, Христе и иконе, чтобы у них глазки горели, а учителю было легко развить урок», – рассказал митрополит на вручении премии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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