15-летняя свердловчанка сбежала из дома и поехала в Крым

Школьница из Серова убежала из дома, чтобы пожить самостоятельно – в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, к оперативникам обратилась мама девочки. Она рассказала, что вечером 6 декабря дочь легла спать, как обычно, а ночью ушла из дома. Не обнаружив ее в комнате, женщина обратилась в полицию. Телефон девочки был выключен, о ее местонахождении родители не знали ничего. Мать сообщила, что конфликтов дома не было, на профилактических учетах семья не состоит, ранее дочь от родителей не уходила.

В ходе разыскных мероприятий транспортные полицейские установили, что подросток едет в поезде сообщением «Екатеринбург – Симферополь» от станции Серов до станции Джанкой (Республика Крым).

На станции Златоуст школьницу ожидали транспортные полицейские, которые доставили ее в служебное помещение линейного отдела.

Девушка рассказала, что в Крым она поехала к своей знакомой, чтобы пожить самостоятельно.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Андрей Гайфуллин провел с подростком профилактическую беседу. Позже родители забрали дочь домой.

Серов, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube