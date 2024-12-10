В Екатеринбурге появятся новые адресные таблички

С 1 сентября 2025 года в Екатеринбурге вступят в силу новые требования к внешнему виду и содержанию адресных табличек с указанием улиц и номерами домов. Соответствующие изменения в Правилах благоустройства утвердила сегодня Екатеринбургская дума.

На исторических зданиях, построенных до 1955 года, и объектах культурного наследия будут размещаться таблички в черно-белом оформлении. На современных домах и частных владениях будут бело-синие указатели. Обязанность по установке адресных табличек возложена на собственников зданий.

Замена указателей не будет одномоментной. Адресные таблички нового образца будут устанавливать на новых домах или зданиях, прошедших реконструкцию, а также при необходимости замены старых табличек. Как отметил директор департамента архитектуры и градостроительства Руслан Габдрахманов, на туристических маршрутах адресные таблички будут дублироваться на иностранном языке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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