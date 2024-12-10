На Тюменском тракте «Хонда» столкнулась с грузовиком. Погибла женщина (ФОТО)

Сегодня днем на 110-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень в Богдановичском районе столкнулись «Хонда Джаз» под управлением 54-летней женщины и грузовой автомобиль Sitrak с прицепом-кормовозом, за рулем которого был 55-летний мужчина.

Как сообщили в областной ГАИ, водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным автомобилем, после чего оба транспортных средства съехали в кювет. Женщина погибла на месте.

Водитель грузового автомобиля не пострадал, он ехал без груза, был трезв.

Состояние водителя автомобиля «Хонда Джаз» установит судебно-медицинская экспертиза.

В отношении водителя Sitrak на месте происшествия составлен административный материал по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ за отсутствие карты водителя в техническом средстве контроля за режимом труда и отдыха.

Богданович, Елена Владимирова

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