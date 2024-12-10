Эколога-активиста пытались переехать на машине

Активиста Свердловского РЭО пытались переехать на машине оппоненты экологов. Инцидент произошел под Первоуральском, где общественники вскрыли серьезные нарушения природоохранного законодательства. Там, напомним, отходы 4 класса опасности свозят на несанкционированную свалку вместо специализированного полигона – речь идет о мусоре, который образовался после демонтажа аварийных домов в округе.

«В ходе противостояния на одного из наших общественников был совершен наезд на автомобиле. На месте работает машина скорой помощи, полиция и реанимация», – сообщили в РЭО.

Пока подробности инцидента не сообщаются. Пострадавший госпитализирован. Ущерб здоровью устанавливается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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