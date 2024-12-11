Депутаты Алексей Вихарев и Ксения Лещенко потратили 2 миллиона рублей на нужды школ и детсадов Екатеринбурга

Депутаты гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и Ксения Лещенко направили два миллиона рублей на закупку необходимой техники и строительных материалов. Помощь получили три школы и один детский сад Орджоникидзевского района. Средства депутаты запросили в бюджете города в рамках исполнения депутатских полномочий.

Большую партию нового оборудования передали в 138-ю школу, туда поступили многофункциональные устройства (МФУ), проекторы, панели с компьютерными блоками будут использоваться на занятиях по дополнительному образованию.

«В этом году у нас начал работать кружок по шахматам. В связи с этим появилась необходимость оборудовать новый кабинет. Туда мы и поставили проекторы, принтеры, которые у нас теперь есть благодаря депутатам нашего Орджоникидзевского района», – рассказала директор школы №138 Анна Каюмова.

Также в актовом зале школы была установлена многофункциональная интерактивная панель со встроенным компьютером. Учителя будут использовать ее для проведения профориентационных мероприятий, праздников и учительских слетов.

«Современные технологии давно стали обязательной частью учебного процесса. И мы понимаем, что качество образования во многом зависит от того, насколько хорошо обеспечены техникой наши образовательные учреждения. Поэтому, как депутат, всегда стараюсь поддерживать школы, детские сады. Все это будет использоваться ежедневно, поможет педагогам еще эффективнее доносить знания до учеников, а ученикам – проще запоминать важную информацию», – сказала депутат городской Думы Ксения Лещенко.

Была оказана помощь и детскому саду «Надежда». Бюджетные средства, которые выделили благодаря депутатам, потратили на закупку шести посудомоечных машин и шестнадцати пылесосов.

По просьбе педагогов школы №66 депутатами была приобретена специальная тележка, в которой будут храниться, заряжаться и перевозиться из класса в класс ноутбуки. Также закуплен большой объем линолеума – в ближайшее время будут отремонтированы полы в нескольких учебных кабинетах. Новое напольное покрытие также передано в 46-ю школу.

«Мы обратились к Алексею Андреевичу с просьбой приобрести все самое необходимое, что поможет создать комфортные условия для работы учителей и для учебы детей. Например, благодаря тележке для переноски и зарядки ноутбуков мы сможем проводить информатику в любом кабинете. Линолеум нам необходим для реставрации кабинетов, где проходит ЕГЭ», – прокомментировал директор 66-й школы Василий Митрофанов.

Напомним, Алексей Вихарев много лет поддерживает школы города. Ежегодно он закупает необходимое оборудование и мебель на собственные средства, а также помогает в выделении ассигнований из городского бюджета.

«С коллегами по медфракции внимательно относимся к потребностям бюджетных учреждений, стараемся направить помощь туда, где она действительно нужна. Для меня всегда был и остается один приоритет – наши дети и их образование. Цифровизация быстро развивается, важно дать учащимся хороший уровень знаний. Пусть новое оборудование поможет в достижении целей», – прокомментировал депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Ранее современное оборудование для уроков труда появилось в школах № 138, 67, 66 и школе-интернате №11. В начале учебного года Алексей Вихарев на собственные средства отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167. На благоустройство потребовалось более одного миллиона рублей и всего 4 дня, до этого несколько лет учащиеся и сотрудники школы вынуждены были добираться по грунтовой дороге. Этим летом депутат выделил средства на ремонт в 15 детских садах и 6 школах – часть необходимых работ провели активисты его Волонтерского центра.

Екатеринбург, Елена Васильева

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