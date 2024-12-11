В час пик в Екатеринбурге встали трамваи из-за ДТП (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия временно встало движение трамваев в микрорайоне Вторчермет.

В 08:30 на перекрестке улицы Титова и переулка Рижского автомобиль «Митсубиси» въехал в опору трамвайной контактной сети. Из-за этого было задержано движение трамваев 1, 9, 14, 15, 17, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Водителю потребовалась помощь медиков. Движение трамваев было восстановлено. Задержка движения составила 51 минуту.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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